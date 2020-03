USP tem segundo caso de coronavírus confirmado; estudante é da Poli

247 - Um aluno da Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo foi diagnosticado com coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da reitoria da USP. Agora, a universidade soma dois casos de contágio pelo vírus.

O departamento do curso de geografia da USP suspendeu as aulas devido à confirmação de um caso de coronavírus.

De acordo com a assessoria da reitoria da universidade, as aulas na Poli não serão suspensas e a vigilância sanitária entrará em contato com os estudantes que tiveram contato com o aluno.