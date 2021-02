Vacinação de idosos contra Covid-19 recomeça no Rio de Janeiro nesta quinta-feira

247 - A cidade do Rio de Janeiro retoma, nesta quinta-feira (25), a vacinação de idosos contra a Covid-19, após a confirmação do repasse de 105 mil doses dos imunizantes (84 mil da Oxford/AztraZeneca e 21 mil da CoronaVac). Será atendido o público entre 82 e 80 anos.

De acordo com o G1, serão três dias de vacinação até sábado, seguindo de onde o calendário havia parado e respeitando o esquema escalonado por idade.

A população estimada dessas idades é de cerca de 100 mil pessoas. Segundo a prefeitura, mais detalhes sobre o calendário de vacinação serão divulgados posteriormente, de acordo com a chegada de novas doses.

“A Secretaria Municipal de Saúde está recebendo novos aportes das vacinas e, com isso, vamos retomar o calendário de vacinação. Na quinta e na sexta-feira, todas as unidades de Atenção Primária e alguns pontos extras estarão aplicando a vacina, além de dois postos no sistema drive thru, na UERJ e no Parque Olímpico. No sábado, além das unidades de saúde, teremos nove postos drive thru”, disse o superintendente de Vigilância em Saúde do município, Márcio Garcia.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.