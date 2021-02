Vacinação é 4 vezes mais rápida que novos casos de covid-19 em SP

247 - O ritmo de vacinação contra a covid-19 é quatro vezes mais rápido que o registro de novos casos da doença no estado de São Paulo. De acordo com dados da Secretaria da Saúde, desde o dia 17 de janeiro, quando a primeira pessoa foi vacinada, foram registradas 260 mil novas infecções. No mesmo período foram imunizadas pouco mais de 1 milhão de pessoas. A informação é do portal Exame.

Ainda segundo o governo paulista, a velocidade de imunização está mais rápida que o esperado, tanto que a vacinação de idosos acima de 85 anos, que estava prevista só para semana que vem, vai começar a partir da sexta-feira, 12. Serão imunizadas 309 mil pessoas nessa faixa etária.

