Vacinas chinesas da covid-19 para serem testadas no Brasil devem chegar neste sábado

247 - As vacinas da covid-19 produzidas pelo laboratório chinês Sinovac Biotech devem chegar ao Brasil neste sábado, 18, informou o diretor do Instituto Butantã, Dimas Covas, segundo reportagem publicada no jornal Estado de S.Paulo.

Os testes, que devem começar no próximo dia 20, serão realizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul mais o Distrito Federal.



