“Vai ser um prazer conversar com Lula", diz Kalil sobre aliança em Minas

247 - O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), comentou nesta terça-feira (15) a declaração do ex-presidente Lula sobre a possibilidade de uma aliança política entre eles.

Cotado para disputar as eleições ao governo de Minas, Kalil disse em uma visita ao Centro de Saúde Ventosa, no bairro Jardim América, região Oeste de Belo Horizonte, que “vai ser um prazer conversar com todo mundo, principalmente com o presidente Lula, que está liderando as pesquisas e tem um histórico de uma posição social muito clara".

Na semana passada, Lula falou sobre as eleições no Estado. "Em Minas Gerais, com quem podemos fazer coligação é com o Kalil", afirmou Lula em entrevista à rádio Itatiaia, garantindo ainda que ainda não conversou com o atual prefeito de BH e que deverá fazê-lo após o dia 27 de março, "quando Kalil deverá ter deixado a prefeitura e estará livre para conversar".

