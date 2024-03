Vale impede enterro do cacique Merong em terras sob disputa em Brumadinho

Apoie o 247

247 - A comunidade indígena Kamakã Mongoió enfrenta uma batalha legal contra a mineradora Vale, que obteve na Justiça uma medida que proíbe o sepultamento do cacique Merong Kamakã Mongoió, falecido nesta segunda-feira (4), em suas terras ancestrais, localizadas na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais.

De acordo com reportagem do G1, a juíza federal Geneviève Grossi Orsi assinou a decisão que impede o enterro do cacique Merong, tendo a mineradora Vale como autora da ação de reintegração de posse, conforme publicado na noite desta terça-feira (5).

O caso está sendo tratado Inicialmente como um caso de suicídio pela Polícia Militar. No entanto, a Polícia Civil de Minas Gerais está em comunicação com a Polícia Federal (PF) para esclarecer os fatos.

A disputa pelo território entre a comunidade Kamakã Mongoió e a Vale começou há aproximadamente três anos, quando as famílias indígenas deixaram as periferias de Belo Horizonte para ocupar uma área ambiental que anteriormente era uma fazenda. Originária da Bahia e representante de uma das seis etnias do povo Pataxó Hã Hã Hãe, a comunidade Kamakã Mongoió tem lutado pela preservação de suas terras e pela manutenção de seus ritos funerários tradicionais.

