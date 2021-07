Vale recorre da decisão judicial que definiu indenização de R$ 1 milhão em danos morais por trabalhador morto em Brumadinho

247 - A mineradora Vale recorreu nesta segunda-feira, 5, da decisão judicial que determinou o pagamento de R$ 1 milhão em danos morais por trabalhador morto no rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, em Minas Gerais.

A empresa, que deixou uma barragem romper, aterrou a cidade mineira em lama e matou centenas de pessoas, pede que a ação civil pública seja rejeitada.

Caso a Justiça do Trabalho mantenha a condenação, a mineradora pede a redução no número de familiares de trabalhadores mortos com direito à compensação, ressaltando ainda que a condenação de R$ 1 milhão por vítima é "absurda".

O pedido de indenização por danos morais foi apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Ferro e Metais Básicos de Brumadinho e Região. A ação do sindicato reivindica o pagamento da indenização para os 131 funcionários diretos da mineradora que morreram no rompimento.

O desastre de Brumadinho causou 270 mortos, 11 deles ainda não localizados.

