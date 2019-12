Vale vai distribuir mais lucro entre acionistas do que indenizações para vítimas de Brumadinho

Após deixar um mar de lama, destruição e mortes na região de Brumadinho (MG), local onde ocorreu o rompimento da barragem da Vale do Rio Doce, a empresa vai remunerar acionistas em R$ 7,25 bilhões, valor acima do gasto em reparações pelo desastre na cidade mineira edit

247 - A empresa Vale do Rio Doce, responsáve pelo rompimento da barragem em Brumadinho, vai remunerar seus acionistas em R$ 7,25 bilhões, na forma de juros sobre capital próprio, referentes ao ano de 2019. O valor supera o total gasto pela companhia nos reparos com indenizações, estimado em US$ 1,6 bilhão (R$ 6,55 bilhões).

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, até o momento, a empresa firmou mais de 4.000 acordos de indenização com as vítimas do rompimento da barragem, nos quais foram pagos cerca de R$ 2 bilhões. Somando obras e demais pagamentos a famílias, o total gasto na reparação até o início de dezembro foi de R$ 4,5 bilhões.

O crime deixou 256 mortos. Ainda há 14 desaparecidos.