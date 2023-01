Valente: 'a turma dos acampamentos golpistas tem que ir para a cadeia'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) repercutiu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva de 11 bolsonaristas suspeitos de terrorismo em Brasília (DF) no mês de dezembro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) protestaram contra a prisão do pastor indígena José Acácio Serere Xavante, investigado por envolvimento em atos favoráveis a um golpe no Brasil. Participantes do protesto incendiaram carros e ônibus na capital federal.

"Que seja só o começo", disse Valente no Twitter. "A turma dos acampamentos golpistas tem que ir toda pra cadeia!", complementou.

Bolsonaristas passaram a fazer mobilizações após o término do segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, quando Bolsonaro teve 49,1% dos votos e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou, com 50,9%.

Nos últimos anos, o atual ocupante do Planalto tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o governo.

O chefe do Executivo federal defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições. Também acusou as urnas eletrônicas de não terem segurança contra fraudes.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o bolsonarismo tentar um golpe. Em novembro passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões após o partido questionar a confiança das urnas eletrônicas.

ATENÇÃO! O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de 11 bolsonaristas acusados de vandalismo pelos atos terroristas em Brasília no dia da diplomação do presidente da República. Que seja só o começo. A turma dos acampamentos golpistas tem que ir toda pra cadeia! — Ivan Valente (@IvanValente) January 7, 2023

