Valente defende instalação da CPI do Bolsolão após a Câmara aprovar em primeiro turno a PEC do calote nos Precatórios

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) defendeu a instalação da CPI do Bolsolão, com o objetivo de apurar o chamado orçamento secreto do governo Jair Bolsonaro.

"VAMOS VIRAR O JOGO! Agora é Pressão Total no STF para acabar de vez com o Orçamento Secreto e Pressão Total na Câmara para não passar a PEC do Calote no 2º Turno. E de quebra lutar pela #CPIdoBolsolão para investigar essa sujeirada toda", escreveu o parlamentar no Twitter.

A PEC dos Precatórios dá um cheque em branco de R$ 90 bilhões para Jair Bolsonaro gastar em 2022, ano da eleição. O governo quer limitar o pagamento de débitos.

PUBLICIDADE

VAMOS VIRAR O JOGO! Agora é Pressão Total no STF para acabar de vez com o Orçamento Secreto e Pressão Total na Câmara para não passar a PEC do Calote no 2º Turno. E de quebra lutar pela #CPIdoBolsolão para investigar essa sujeirada toda. — Ivan Valente (@IvanValente) November 7, 2021

PUBLICIDADE

VAI VIRAR.LIRA e BOLSONARO EM https://t.co/5NrZxcZVpQ terça só precisa mais quatro votos no plenário virtual p/o STF confirmar a liminar de Rosa Weber.Lira quer votar no mesmo dia PEC do Calote em 2ºturno.Sem Emendas de Relator,cortaram o cabelo do Sansão Lira.Fecharam o balcão. — Ivan Valente (@IvanValente) November 7, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE