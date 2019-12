Valente: Guedes deixa o povo à mercê das oscilações do mercado internacional

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) também destaca que o gás, o diesel e a gasolina "subiram muito acima da inflação". "A alta do dólar tem efeito direto. Pagamos a conta do neoliberalismo de Bolsonaro e Guedes", afirmou edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) criticou Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, após o reajuste de 5% no gás de cozinha. O aumento vale para todos os tipos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): residencial, comercial e industrial, vendido em botijões de 13 a 90 quilos.

"Gás de cozinha 5% mais caro. A política de Guedes deixa os brasileiros à mercê das oscilações do mercado internacional. Gás, diesel e gasolina subiram muito acima da inflação. A alta do dólar tem efeito direto. Pagamos a conta do neoliberalismo de Bolsonaro e Guedes", escreveu o parlamentar no Twitter.

"Após as reformas necessárias ao capital resta aos analistas de mercado torcer. A economia tem que crescer e gerar empregos, para confirmar as teses de que mercado livre é bom para todos. Como o essencial não foi feito (distribuir renda) resta fazer figa e festeja 1% no PIB", disse.

