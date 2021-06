Valente quer informações do GSI sobre entradas e saídas de Miranda no Planalto: 'pode ficar provada a corrupção de Bolsonaro'

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) anunciou a entrada de um pedido de informação junto ao Gabinete de Segurança Institucional sobre o deslocamento de Luís Miranda (DEM-DF) no Planalto. O parlamentar pelo Distrito Federal disse ter alertado um auxiliar de Jair Bolsonaro sobre corrupção no Ministério da Saúde edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) anunciou a entrada de um pedido de informação junto ao Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Augusto Heleno, sobre entradas e saídas do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) no Palácio do Planalto. O parlamentar pelo Distrito Federal disse ter alertado interlocutores de Jair Bolsonaro sobre um esquema de corrupção no Ministério da Saúde que, segundo o congressista, envolvia uma pressão dentro da pasta para a importação da vacina indiana Covaxin.

"URGENTE! Entramos com pedido de informação junto ao Gabinete de Segurança Institucional a respeito de entrada e saída do dep. Luis Miranda no Planalto. Se Bolsonaro tiver recebido as provas do esquema da Covaxin no dia 20/03, como afirma o deputado, ficará provada corrupção", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com Miranda, um auxiliar de Bolsonaro recebeu do próprio parlamentar áudios e mensagens que comprovariam a pressão em cima de Luis Ricardo Miranda, irmão do deputado e chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde.

A Covaxin foi a vacina mais cara adquirida pela gestão de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, ao custo de US$ 15 por dose. A compra superfaturada do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

URGENTE! Entramos com pedido de informação junto ao Gabinete de Segurança Institucional a respeito de entrada e saída do dep. Luis Miranda no Planalto. Se Bolsonaro tiver recebido as provas do esquema da Covaxin no dia 20/03, como afirma o deputado, ficará provada corrupção. June 23, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.