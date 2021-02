Valente: 'se o STF não reconhecer a parcialidade de Moro, deixará a democracia asfixiada'

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) cobrou do Supremo Tribunal Federal a definição de um posicionamento, para reconhecer que Sérgio Moro atuava com parcialidade no julgamento dos processos da Operação Lava Jato em primeira instância.

"A 2ª Turma do STF começa a julgar hoje a decisão de Lewandowski de dar acesso à defesa de Lula aos diálogos entre Sergio Moro e a Lava Jato. O desdobramento dessa fase pode ser o reconhecimento de que Moro agiu de forma criminosa. Sem isso, o país deixará a democracia asfixiada", escreveu o parlamentar no Twitter.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta terça-feira (9) a legalidade do acesso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva às mensagens trocadas entre o ex-juiz e procuradores do Ministério Público Federal do Paraná (MPF-PR).

As mensagens foram obtidas no âmbito da Operação Spoofing, responsável por investigar o acesso a celulares dos procuradores da força-tarefa da Lava Jato.

A 2ª Turma do STF começa a julgar hoje a decisão de Lewandowski de dar acesso à defesa de Lula aos diálogos entre Sergio Moro e a Lava Jato. O desdobramento dessa fase pode ser o reconhecimento de que Moro agiu de forma criminosa. Sem isso, o país deixará a democracia asfixiada. February 9, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.