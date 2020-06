Valente sobre prisão de Queiroz em Atibaia: "chegou a hora dos bandidos do bolsonarismo pagarem a conta"

Após Fabrício Queiroz ser preso em Atibaia (SP), o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que ele "era o vínculo entre Bolsonaro e milicianos, como Adriano Nóbrega, do Escritório do Crime!". "Chegou a hora dos bandidos do bolsonarismo pagarem a conta!", disse edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) alertou para a necessidade de avanço das investigações sobre um esquema de corrupção envolvendo Fabrício Queiroz, preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. "CADÊ O QUEIROZ? FOI PRESO! Escondido em Atibaia, segundo Band. Queiroz não só comandou a rachadinha no gabinete de Flávio. Era o vínculo entre Bolsonaro e milicianos, como Adriano Nóbrega, do Escritório do Crime! Chegou a hora dos bandidos do bolsonarismo pagarem a conta!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, ele é investigado no âmbito do inquérito que apura um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

CADÊ O QUEIROZ? FOI PRESO!



Escondido em Atibaia, segundo Band.



Queiroz não só comandou a rachadinha no gabinete de Flávio. Era o vínculo entre Bolsonaro e milicianos, como Adriano Nóbrega, do Escritório do Crime!



Chegou a hora dos bandidos do bolsonarismo pagarem a conta! June 18, 2020

O ex-assessor de Flávio Bolsonaro estava escondido em um imóvel de Frederick Wassef, advogado do parlamentar.

De acordo com relatório do antigo do Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica" durante um período de um ano. De 2014 a 2017, a movimentação chegou a R$ 7 milhões.

