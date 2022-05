'Vamos conter esse homem', diz Haddad sobre Bolsonaro em ato do 1° de maio

Haddad também criticou o que vê como "ataque à democracia e à soberania nacional" no atual governo, reforçando a importância do ato. edit

247- Ao chegar ao ato de 1º de Maio das centrais sindicais neste domingo de manhã em São Paulo, o ex-prefeito da capital paulista e pré-candidato ao governo do estado pelo PT, Fernando Haddad, fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do portal UOL.

"Ele [Jair Bolsonaro] é um presidente de meio período. Na metade do dia, destrói o país. Na outra metade, brinca de jet ski e de moto. Vamos conter esse homem", disse Haddad na praça Charles Müller, no Pacaembu, região central de São Paulo.

O evento é também um ato de apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve discursar no local à tarde.

Haddad também criticou o que vê como "ataque à democracia e à soberania nacional" no atual governo, reforçando a importância do ato.

"Todo o ato daqui para a frente é importante em defesa da democracia e da soberania nacional. O projeto do Guedes [Paulo Guedes, ministro da Economia] é a destruição da soberania nacional para potências de estrangeiras", declarou.

"O Brasil não tem mais voz nos eventos internacionais dado ao descrédito do governo Bolsonaro. A democracia está sendo vilipendiada todo dia pelo Bolsonaro, sempre com ataque".

