“Vamos passar dois anos fazendo esse controle”, diz Witzel sobre a propagação da Covid-19

247 - Durante entrevista ao Bom Dia Rio nesta quinta-feira (9), Wilson Witzel citou “instrumentos” da força policial para a aplicação de “medidas mais duras” contra a propagação do novo coronavírus. A autoridade afirmou, sobre o isolamento social, que deve “passar uns dois anos fazendo esse controle”. A informação é do portal G1.

“Os prefeitos têm que botar fita e barreira. O calçadão está movimentado? Vai lá e fecha. Tem camelô? Isola”, declarou Witzel, que acrescentou: “Vamos passar uns dois anos fazendo esse controle. Abre a torneira, fecha a torneira”.

Um dos principais pontos de fluxo de pessoas no Centro da capital do Rio de Janeiro, a Central do Brasil, tem feiras e comércios funcionando normalmente, segundo a reportagem. Em resposta, Witzel declarou que, a partir da força policial, é “preciso ter instrumentos para, se precisarmos, termos medidas mais duras”.

