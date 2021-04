Variante acelera intubação de jovens e SP orienta procurar ajuda no primeiro dia de sintomas

247 - O avanço da variante P.1, descoberta na cidade de Manaus (AM) em janeiro, fez autoridades da cidade de São Paulo a mudar orientações para infectados por coronavírus. As procurar uma unidade de saúde quando surgirem os sintomas, e não mais quando eles se agravarem. Pesquisas apontaram que a variante, mais contagiosa, está presente em mais de 80% dos pacientes da Grande São Paulo no início de março. A informação foi publicada pela BBC News Brasil.

O Executivo municipal afirmou que a mudança tem três motivos, associados à nova variante: agravamento rápido do quadro de saúde, mais jovens atingidos e tempo de internação maior.

De acordo com o secretário de Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, "não só o processo de internação é mais longo, a viremia (presença do vírus no sangue), mas o agravamento é muito repentino na P.1". "Há relatos do atendimento na ponta de jovens que são internados e em 24 horas já precisam ser intubadas. Literalmente isso", afirmou.

