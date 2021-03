Variante brasileira da Covid-19 atinge 64% dos infectados no município de SP, diz levantamento

Em pesquisa da USP e da Prefeitura de São Paulo foram usados testes PCR coletados no começo de março, para identificar em 73 amostras quais apresentavam variantes. Do total, 52 continham as variantes - 64,4% pertencem ao grupo P1, que teve o primeiro caso confirmado em Manaus (AM) edit

247 - A Universidade de São Paulo (USP) e a prefeitura do município de mesmo nome fizeram um estudo, divulgado nesta sexta-feira (26), apontando que a variante brasileira da Covid-19, conhecida como P1, já atingiu 64% dos infectados da capital paulista. As informações foram publicadas em reportagem do portal G1.

O levantamento foi feito em parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP. Foram usados testes PCR coletados no começo de março, para identificar em 73 amostras quais apresentavam variantes. Do total, 52 continham as variantes - 64,4% pertencem ao grupo P1, que teve o primeiro caso confirmado em Manaus (AM), e cerca de 6,8% pertencem à variante do Reino Unido. Em consequência, mais de 78% do vírus que circulam na capital são das duas variantes.

De acordo com o secretário de saúde da capital paulista, Edson Aparecido, a taxa de mortalidade é de 35% entre os pacientes em estado grave contaminados pela variante. O dirigente afirmou que os mais jovens são os principais atingidos pela variante P1.

"Na população de 20 a 54 anos é onde hoje se concentra o maior número de casos confirmados de Covid-19. É exatamente uma característica acentuada dessas novas variantes. São esses os pacientes que em número cada vez mais acentuado procuram o sistema de saúde quase sempre em estágio avançado".

