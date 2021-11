Vascaíno de coração, Eduardo Paes diz que vai torcer pelo Flamengo

Apoie o 247

247 e Metrópoles - Vascaíno de coração, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), declarou no Twitter que não vai estar no time de secadores contra o Flamengo que entra em campo contra o Palmeiras para disputar mais uma Taça Libertadores. A partida será no Uruguai, na tarde deste sábado (27/11). No Rio, a rivalidade é a marca das torcidas de Vasco e Flamengo.

Em sua conta no Twitter, Paes disse que iria torcer pelo Flamengo, independentemente de ser vascaíno: “o Rio é hoje todo Mengão! Torcendo aqui!”

Quem não é flamenguista pode sair por aí hoje? Tomar um chopp? Ou vai ser muito zoado? Vou fazer minha média: O Rio é hoje todo Mengão! 🔴⚫️🔴⚫️. Torcendo aqui! PUBLICIDADE November 27, 2021

Se o clube rubro-negro for campeão, a prefeitura tem esquema pronto para a comemoração do time pelas ruas do Centro, como aconteceu em 2019.

