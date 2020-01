Veja diz que Carlos Bolsonaro é contra Regina Duarte e recebe resposta: “Teu c*”

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) não gostou do interesse do pai, o Jair Bolsonaro (sem partido) em nomear a atriz Regina Duarte para o cargo de secretária da Cultura. A informação foi publicada por Veja. O parlamentar, no entanto, respondeu à revista. “Teu cu”, disse edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) não gostou do interesse do pai, o Jair Bolsonaro (sem partido) em nomear a atriz Regina Duarte para o cargo de secretária da Cultura. Carluxo a considera uma “comunista”. A informação, publicada por Veja nesta terça-feira (21), é de interlocutores que estavam no gabinete do irmão dele, o senador Flavio Bolsonaro (sem partido-RJ), na semana passada, em Brasília (DF).

‌‌O vereador negou a afirmação e respondeu à reportagem da seguinte forma: “Teu cu”, escreveu ao compartilhar a matéria em post.

Segundo a revista, após uam conversa tensa, o Carlos Bolsonaro teria deixado o local batendo a porta e sem falar com quem aguardava Flavio do lado de fora.

O filho de Jair Bolsonaro também teria afirmado que a escolha por Regina Duarte seria “péssima” para o governo porque, na visão dele, ela é vista como “isentona”.