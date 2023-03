Veja imagens impressionantes de trens colidindo em São Paulo

Apoie o 247

247 - Os trens do monotrilho da linha 15-Prata do Metrô de São Paulo voltaram a colidir nesta madrugada (9) após o mesmo acidente ocorrer no dia anterior, na quarta-feira (8), informa reportagem do portal CNN.

“O novo choque foi entre as mesmas composições que bateram na madrugada de quarta, já no trajeto para o pátio de estacionamento”, informou a concessionária que administra a linha.

Ainda de acordo com a reportagem, mais uma vez, a colisão ocorreu antes do início das operações e não causou mais danos aparentes. Em um dos trens havia apenas um funcionário. Ninguém se feriu e as composições foram recolhidas.

Veja as imagens do momento da colisão:





