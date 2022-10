Veja o exato momento em que aeronave se acidenta em Congonhas (vídeo)

Apoie o 247

247 - Novo vídeo mostra o momento em que o avião de pequeno porte derrapou na pista do Aeroporto de Congonhas após o pneu do trem traseiro estourar durante o pouso na tarde deste domingo (9). Ninguém se feriu. As informações são do portal G1.

No vídeo registrado por câmeras do site climaaovivo.com.br , é possível ver o momento em que a aeronave estava pousando na pista, quando desliza e vai para a grama soltando fumaça.

Segundo a Infraero, o avião, que pertence a uma empresa de Belo Horizonte, transportava dois tripulantes e três passageiros, e estava com a documentação regular. Ele foi retirado da pista por volta das 22h de domingo por um caminhão e deslocado para uma pista lateral.





