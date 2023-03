Veja o momento em que o helicóptero cai em SP (vídeo)

Apoie o 247

247 - Uma câmera de segurança registrou a queda de um helicóptero na tarde desta sexta-feira (17) na Barra Funda, na Zona Oeste da cidade de São Paulo (SP). Quatros pessoas morreram, informou o Corpo de Bombeiros. Havia quatro homens adultos, o piloto e três passageiros.

De acordo com os bombeiros, o helicóptero tinha ido para Guarujá, no litoral paulista, levar três passageiros para almoçar. Na volta, o helicóptero sofreu uma possível pane a caminho do Campo de Marte, na Zona Norte.

🚨VEJA: O momento em que o helicóptero caiu na Barra Funda, em São Paulo. Quatro pessoas morreram e os nomes ainda não foram divulgados.

pic.twitter.com/v6vbQ6lpLD — CHOQUEI (@choquei) March 17, 2023





