Veja o momento em que Zema é vaiado no Minascentro: "Vacina, sim!" (vídeo)

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi vaiado na manhã desta quinta-feira (8) ao subir no palanque para discursar no evento realizado no Minascentro, em Belo Horizonte, organizado pelo presidente Lula (PT) para anunciar um pacote de investimentos para o estado.

O governador mineiro é aliado do bolsonarismo e adversário político do presidente da República. Além disso, nos últimos dias, sofreu críticas de cidadãos progressistas por ter afirmado, em um vídeo nas redes sociais, que o acesso às escolas será garantido a todos os estudantes, independentemente do seu estado vacinal. Tal posicionamento foi visto como um aceno ao movimento antivacina, por não obrigar que as crianças tenham passaporte vacinal regularizado para frequentar aulas. >>> LEIA TAMBÉM: Lula reconhece a importância de Minas Gerais, diz Zema

Ao subir no palanque, as pessoas que assistiam ao evento no Minascentro gritaram "Vacina, sim!", em alusão ao posicionamento do governador bolsonarista. Confira no vídeo abaixo:

Aos gritos de "VACINA SIM", Romeu Zema é VAIADO em evento com Lula em Belo Horizonte.



Na semana passada, ao lado de Nikolas e Cleitinho, Zema declarou que alunos poderão ir à escola sem tomar vacina.



