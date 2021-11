"Vejo pela primeira vez uma grande oportunidade para a esquerda de vencer em São Paulo", diz Boulos

Apoie o 247

247 - O pré-candidato do PSOL ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou à TV 247 ver atualmente uma ‘chance real’ de vitória da esquerda na eleição estadual.

Para ele, o desgaste provocado por quase 30 anos de governos tucanos em território paulista abre caminho para uma mudança. “Vejo uma grande oportunidade da esquerda, pela primeira vez, ganhar aquele que é o estado mais importante economicamente, politicamente do Brasil. A esquerda nunca governou São Paulo. Só foi ao segundo turno uma vez, com o Genoíno em 2002. Mas agora temos um cenário diferente. O desgaste de 27 anos de governo tucano bateu, o [João] Doria tem uma rejeição que nenhum governador jamais teve e o ninho tucano provavelmente estará dividido. Eu acredito que o [Geraldo] Alckmin será candidato a governador de São Paulo, seja pelo PSD ou pelo União Brasil. O Rodrigo Garcia será o candidato do Doria com a máquina na mão. Acho que isso abre uma oportunidade”.

Boulos citou o também possível candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) como outro personagem importante na disputa para aqueles que esperam por uma mudança na governança. “Se nós olharmos as pesquisas, elas atestam um sentimento de insatisfação, um desejo de mudança. Se somar as minhas intenções de voto com as do Fernando Haddad, lidera qualquer pesquisa hoje. Acho que há uma janela de oportunidade relevante, e isso me fez topar esse desafio”.

O psolista comentou ainda sobre sua campanha em 2020 pela Prefeitura de São Paulo. Esta, segundo ele, mostrou que a esquerda tem força para não só governar a capital, mas todo o estado. “Nós saímos de uma candidatura à Prefeitura de São Paulo que, apesar de não ter sido vitoriosa eleitoralmente, acumulou força, foi vitoriosa politicamente, organizou o campo político progressista na capital, devolveu uma moral para a militância do ponto de vista do engajamento, da esperança, de uma combatividade. E essa campanha despertou também sentimentos para fora da capital. Andando pelo interior percebo que há também, sobretudo na juventude, esse desejo. Estou motivado para disputar o governo”.

