Vendedor de balas morto por PM de folga em Niterói juntava dinheiro para festa da filha

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - O vendedor de balas Yago dos Santos, de 21 anos, foi morto a tiros por um policial militar de folga, próximo à estação das barcas, no centro de Niterói, região Metropolitana do Rio de Janeiro, no início da tarde desta segunda-feira (14).

Segundo testemunhas, o policial militar, identificado como Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior, e Yago iniciaram uma discussão após o vendedor oferecer balas ao PM, que estava à paisana. O agente teria se irritado com a atitude e atirado contra Yago. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer a vítima, mas ele não resistiu e morreu.

Familiares disseram à imprensa que a filha do vendedor vai fazer dois anos daqui a quatro dias. Yago vendia balas na Praça Arariboia, em Niterói, para sustentá-la, e estava juntando dinheiro para pagar a festa da criança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diversos parlamentares se manifestaram nas redes sociais. A deputada federal Talíria Petrone (Psol), que é de Niterói, disse que o caso repete a banalização da morte de negros e negras no país, como ocorreu com o congolês Moïse Kabamgabe no último dia 24.

"Mais um trabalhador que tomba pelo racismo estrutural e genocida. Hoje, Yago dos Santos foi assassinado por um policial enquanto vendia balas em frente à estação das barcas de Niterói. Moïse foi espancado até a morte por cobrar seus direitos trabalhistas", escreveu a deputada, em sua conta no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local, houve um protesto após a morte de Yago pedindo justiça pelo vendedor de balas.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policial militar de folga "reagiu a uma tentativa de roubo na Praça Arariboia", segundo "informações preliminares": "O militar tentou intervir na ação e um dos envolvidos teria investido contra sua integridade, sendo atingido por disparo de arma de fogo. O ferido não resistiu".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a PM, o policial que participou da ação "está com um homem, que seria a vítima da tentativa de roubo, prestando depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí". A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) já foi acionada e acompanha o caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: