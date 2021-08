Vendedora diz que foi demitida após denunciar tentativa de estupro de colegas de trabalho. Polícia indicia suspeitos

Um dos acusados chamava o espaço do refeitório de "sala da sarrada", de acordo com o delegado que investiga o caso, Deoclécio Assis. O caso aconteceu em uma loja Tim do Norte Shopping, na Zona Norte do Rio de Janeiro edit

247 - Uma vendedora da loja Tim do Norte Shopping, na Zona Norte do Rio de Janeiro, afirmou ter sido demitida por usar o canal interno da empresa para denunciar uma tentativa de estupro de um colega de trabalho e de seu gerente geral. Um dos acusados chamava o espaço do refeitório de "sala da sarrada", de acordo com o delegado que investiga o caso, Deoclécio Assis. O caso aconteceu no dia 15 de abril deste ano e o registro de ocorrência na 23ª DP (Méier) foi feito no dia 1º de junho. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (13) em reportagem do portal G1.

"Decidi fazer a denúncia interna na TIM e responder uma avaliação da gestão do gerente geral, mal eu sabia que minha vida se tornaria ainda pior. Ele começou o olhar de cara feia e a me excluir dos grupos de trabalho para o meu bom desempenho profissional. Até que no dia 01.06.2021, me chama até a sala e depois chama os dois colegas de trabalho que presenciaram que eu fui atacada, humilhada de várias formas, ameaçada e coagida simplesmente porque ele teve acesso à denúncia e à avaliação da sua gestão, que eu claramente respondi de forma negativa", escreveu na rede social.

"A coordenadora me demitiu por justa causa, no meio de uma crise de ansiedade, e me demitiu de forma humilhante, falando sobre eu ter ferido a honra dos meus superiores e colegas de trabalho, quebrando o código de ética da TIM", complementou.

A mulher disse ainda que foi diagnosticada com depressão, ataque de pânico e estresse pós-traumático. "Eu estava falando a verdade, não teria motivo para mentir e destruir minha carreira e minha vida", disse.

