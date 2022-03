Vereador bolsonarista em Tatuí faz comentários racistas contra mulher negra no Whatsapp: 'carvão queimado'

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador Claudião Oklahoma, da cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, está envolvido em um caso de racismo. Na noite de segunda-feira, 28, prints de conversas do vereador foram vazados.

As imagens mostram o vereador discutindo com um outro homem, ofendendo a esposa do rapaz com racismo e misoginia.

O vereador é um empresário defensor de Jair Bolsonaro e tem fama de ser truculento. Ele já foi acusado de lesão grave de um idoso, segundo denúncias de moradores da cidade, que relataram que ele teria invadido as propriedades do senhor, com dois capangas, e agredido-o brutalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Num grupo de Whatsapp chamado de “Grupo do jaum”, o vereador bolsonarista aparece conversando com amigos e fazendo uma série de comentários depreciativos contra uma mulher negra.

A mulher foi chamada de “diabo de feia”, “vesga”, “chita”, “carvão queimado”, além de outros comentários depreciativos. Claudio também desferiu agressões verbais contra o filho da mulher: “é tão feio que acho que criaram a placenta e jogaram o feto fora”. Confira abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima registrou boletim de ocorrência e denunciou que foi ameaçada no local de trabalho pelo vereador, na ocasião em que ele teria intensificado os xingamentos e constrangido a vítima na frente de outras pessoas.

Com a repercussão do caso, movimentos negros e de mulheres lançaram um abaixo-assinado na segunda-feira, 28, exigindo a cassação do vereador. A petição já reúne mais de 2 mil assinaturas. O abaixo-assinado deve ser apresentado na próxima Sessão Ordinária da casa legislativa municipal na segunda-feira, 4, segundo reportagem do Estado de S.Paulo.

Organizaram o abaixo-assinado o Coletivo Alvorada Antirracista, o Núcleo Feminista Rosas da Revolução, Coletivo Evangélico Progressista A Verdade Liberta, Coletivo JUNTAS, Cia de Opinião, PLP de Tatuí (Promotoras Legais Populares), Subsede de Tatuí APEOESP e SindServ (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tatuí e Região), Companhia de Maria, Coletivo JOANAS, a Comissão da Mulher Advogada e dos Direitos da Mulher e Comissão de Diretos Humanos da OAB Subseção de Tatuí, Secretaria de Mulheres do PT Tatuí e o Núcleo Afro Feminino.

As entidades afirmam que a conduta do parlamentar é “incompatível com o que se espera de qualquer ser humano e, principalmente, de um suposto representante do povo de Tatuí”.