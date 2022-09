Vereador Chico Alencar é alvo de ameaça de morte

O vereador da cidade do Rio Chico Alencar (PSOL) disse ter recebido uma ameaça de morte "certa e determinada" edit

247 - O vereador da cidade do Rio de Janeiro (RJ) Chico Alencar (PSOL) enviou nesta quinta-feira (22) um ofício ao chefe da Polícia Civil do estado do Rio e disse ter recebido uma ameaça de morte "certa e determinada". Pelo Instagram, o parlamentar recebeu de um perfil identificado como Vinícius Melo a mensagem: "vou mandar matar você. Sei onde você mora".

A Procuradoria da Câmara Municipal da capital avisou a Polícia Civil do estado do Rio, segundo informações publicadas nesta quinta-feira (22) pela coluna de Ancelmo Gois.

A Câmara do Rio pediu à polícia a abertura de inquérito policial "a fim de permitir a identificação, a prisão e a responsabilização do(s) envolvido(s)".

