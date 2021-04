Vereador de Belo Horizonte chama Alexandre Kalil de “Karl Lenin” por restrições na pandemia

247 - O vereador de Belo Horizonte (MG) Wesley Autoescola (Pros) criticou nessa quinta-feira (8), em plenário, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) por proibir a circulação de carros de autoescola na cidade durante a pandemia do coronavírus. O parlamentar chamou o chefe do Executivo municipal de Kalil de "Karl Lenin".

"Só os carros dos centros de formação de condutores que não podem circular. É uma medida autoritária do nosso 'Karl Lenin' aí. É uma coisa absurda que Kalil está fazendo com as autoescolas", afirmou. O vídeo com a fala do vereador foi compartilhado nas redes sociais pelo jornalista Lucas H. Gomes.

Entre as medidas adotadas pela prefeitura, está a proibição de circulação de pessoas e veículos para atividades não essenciais, além do toque de recolher entre 20h e 5h.

