Vereador do Novo pede suspensão do Valeu, aplicativo da Prefeitura do Rio que concorre com o Ifood

247 - O vereador Pedro Duarte (Novo) ingressou com uma ação popular junto à Justiça do Rio de Janeiro pedindo a suspensão do Valeu, aplicativo de delivery criado pela Prefeitura da capital fluminense para competir com empresas como o Ifood.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, na ação, os advogados do parlamentar questionam se “o papel do Estado é realmente interferir na ordem econômica a ponto de aniquilar o setor das plataformas de delivery que prestam serviços há anos, sem nenhuma justificativa plausível?”.

A atuação dos serviços de entregas por aplicativo , porém, está no radar do Ministério Público Federal (MPF). No mês passado, o Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) abriu uma investigação preliminar, por meio de uma notícia de fato, para apurar se o aplicativo de delivery Ifood teria financiado secretamente campanhas de marketing contra as reivindicações trabalhistas dos entregadores da empresa.

