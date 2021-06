Vereador do Patriota é expulso após fazer críticas a Flávio Bolsonaro: "não faço fileira com bandido"

247 - O vereador de São Paulo Rubinho Nunes, advogado do MBL (Movimento Brasil Livre) foi expulso do Patriota após fazer críticas ao senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), que se filiou ao partido recentemente.

A decisão pela expulsão por indisciplina partidária ocorreu em convenção municipal da sigla. O vereador não vai recorrer.

À Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Nunes disse que não ficará ao lado de bandido, em referência a Flávio. "Eu não faço fileira com a família Bolsonaro, com bandido, criminoso. Vou tocar a minha vida bem longe deles".

"Adotei uma linha contrária [à do partido], pesada. Não concordo [com a adesão de Bolsonaro]", contou o vereador, afirmando ter sido este o motivo de sua expulsão. "[Na convenção municipal que determinou a sua saída] eu reiterei os termos. Não estou a fim de brigar, mas não vou concordar com a presença de figuras criminosas como os Bolsonaros". Nunes estava no Patriota desde março de 2020.

Ele ainda relata que na ocasião de sua filiação lhe foi garantido que nenhum membro da família Bolsonaro seria aceito pelo partido. "Se sim, eu não me filiaria. Me foi garantido que jamais viria um Bolsonaro para o partido. Recentemente, perguntei de novo, e foi reiterado que eles não viriam".

