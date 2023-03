Vereador do PL é denunciado ao Ministério Público por chamar LGBTs de "anormais"

Apoie o 247

247 - O vereador do município de Serra Igor Elson (PL), na Grande Vitória, foi denunciado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por ter chamado pessoas LGBTs de “anormais” durante um discurso em um evento com apoiadores do Partido Liberal (PL) no último sábado (4). As informações são do G1.

Em um vídeo registrado por um participante do "Café com o PL", o vereador aparece dizendo que "[...] faz uma semana de evento favorecendo LGBTQIA+. Você não ouve se falar nada sobre família, sobre casamento, sobre criança, sobre nada. Querem empregar a trocar de valores. Querem empregar o que é normal, colocar como anormal, e pegar o anormal e colocar como normal".

O vereador acrescenta: "Mas enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos firmes combatendo isso. Nós respeitamos a postura e o direito de cada um, agora potencializar aquilo que é anormal, infame, e que nós entendemos que traz prejuízo para a sociedade, o PL vai estar firme junto com vocês para combater essa ridicularidade [sic]".

A fala foi considerada por grupos defensores dos direitos LGBTQIAP+ como LGBTfóbica. O Conselho Estadual LGBT+ disse, inclusive, que estuda providências a serem tomadas sobre as falas do parlamentar.

Após a denúncia, que foi feita de forma anônima, o parlamentar disse que foi mal-interpretado.

