Vereador do Psol foi uma das vítimas de ação da PM na Câmara de SP

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Forum - O vereador paulistano Celso Giannazi (PSOL) estava do lado de fora da Câmara Municipal de São Paulo, dando entrevista a uma emissora de televisão, quando a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana começaram a atacar violentamente manifestantes que protestavam no local contra um projeto de lei que altera a previdência dos servidores públicos da maior cidade do Brasil. Imagens do parlamentar, em meio à fumaça das bombas, foram captadas pela imprensa que trabalhava cobrindo o ato.

“Eu estava junto com servidores, com professores, e no momento que a gente ia dar entrevista para a TV Bandeirantes a Polícia Militar veio pra cima dos servidores jogando bombas de gás lacrimogênio e também gás de pimenta, uma coisa horrível, em cima de todos que estavam ali. Em cima de professoras, até de alunos! Adolescentes que estavam com pais, enfim, algo de uma crueldade e covardia gigantes”, explicou indignado Giannazi (leia a íntegra na Revista Forum).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE