Vereador é morto a tiros no interior de SP

247 - Um vereador Adriano de Moraes (PSB), 40 anos, do município de Conchas, no interior de São Paulo, foi assassinado na noite dessa segunda-feira (12) quando chegava em casa, na região central da cidade. O crime ocorreu na rua São Paulo e uma câmera de segurança gravou a ação.

As imagens mostraram o vereador, conhecido como Adriano Cuidador, fora do carro, próximo da porta do motorista. Um homem falou algo para a vítima. O parlamentar entregou um objeto que tinha na mão e depois o criminoso deu tiros à queima-roupa, de acordo com matéria publicada nesta terça-feira (13) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Não há informações se o crime tem motivações políticas. Nenhum suspeito havia sido identificado até o início da tarde desta terça-feira (13). A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (SP). A polícia analisará as imagens para identificar o autor do crime.

A Câmara Municipal de Conchas divulgou uma nota sobre o homicídio. "Registramos ainda o reconhecimento dos relevantes serviços prestados à sociedade Conchense em sua trajetória parlamentar. Como representante do povo cumpriu o seu papel e deixa vivo seu legado. Que Deus em sua infinita misericórdia possa confortar a família", divulgou o Legislativo.

Mais crimes

Alguns crimes chamaram atenção de imprensa e da sociedade em 2022, ano eleitoral. O presidente do PT de Ilha Solteira (SP), Alessandro Rodrigues, denunciou à política um atentado que teria sofrido de um bolsonarista, nesse domingo (11), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), quando estava indo para o trabalho, em Três Lagoas (MS)

No último dia 8, outro bolsonarista matou a facadas um eleitor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no município de Confresa (a 1.135 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso).

O candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) foi ameaçado por um homem armado, bolsonarista, na tarde da última sexta-feira, 9, em atividade de campanha em São Bernardo do Campo (SBC), no ABC paulista.

Em julho, o policial bolsonarista Jorge Guaranho matou a tiros o militante petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

