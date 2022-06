Vereador Gabriel Monteiro cometeu crime, afirma delegado

O vereador depôs no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro edit

247 - O delegado titular da 42ª Delegacia de Polícia, Luis Armond, afirmou que o vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ) cometeu crime ao fazer encenação do roubo de uma bolsa, com a participação de um morador em situação de rua. O vereador depôs nesta terça-feira (21), no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e afirmou que teve a intenção de fazer um "experimento social". Os relatos foram publicados nesta quarta-feira (22) pela CNN Brasil.

De acordo com o delegado, "o embasamento em si [de experimento social] não vai afastar uma ilicitude do fato. Caracterizando que houve essas exposições e tudo mais, embora seja um experimento, não é todo experimento que é permitido".

"Então, não vejo como isso afastar alguma coisa. A exposição é real. Está se simulando uma situação, mas nem todos os personagens, pelo o que está sendo apurado, estariam conscientes dessa questão. Não seria uma encenação. Haveria a possibilidade de acontecimentos imprevisíveis", disse.

Um processo analisa se o vereador cometeu quebra de decoro parlamentar, acusado de assédio moral e sexual por funcionários e ex-assessores dele.

