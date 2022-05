Vereador pede para prefeito vetar o Dia Marielle Franco

Apoie o 247

247 - O vereador de Santos Sérgio Santana (PL) enviou nessa segunda-feira (9) um ofício ao prefeito Rogério Santos (PSDB) pedindo o veto ao projeto que cria o Dia Marielle Franco, a ser comemorado em 14 de março, com o objetivo de alertar a população para o enfrentamento à violência contra mulheres, negros e LGBTI.

O vereador do PL, partido de Jair Bolsonaro, disse que existem na Câmara outros projetos de enfrentamento à violência a determinados grupos, de acordo com o site A Tribuna.

A proposta havia sido aprovada por nove votos a seis, com cinco abstenções. O projeto é de autoria da vereadora Debora Camilo (PSOL).

Caso Marielle

A ex-vereadora foi morta em 14 de março de 2018 pelo crime organizado. O assassinato aconteceu em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio.

Antes do crime, os milicianos haviam perseguido por cerca de três quilômetros o carro onde ela estava.

Dois suspeitos do crime foram presos. O ex-policial Ronnie Lessa, que morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, no Rio. Segundo as investigações, o ex-PM efetuou os disparos.

Outro preso foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos e que, segundo as investigações, dirigia o carro no momento do crime. Queiroz também chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.

Operação Calígula

O ex-PM Ronnie Lessa também foi alvo, nesta terça-feira (10), de uma operação para desarticular uma rede de jogos de azar.

Na ação, os agentes encontraram cerca de R$ 2 milhões em espécie que estavam sob a guarda de uma delegada da Polícia Civil fluminense.

