Vereador quer proibir passaporte da vacina em Diadema

247 - Em sintonia com políticos negacionistas nesta pandemia, o vereador de Diadema (SP) Cabo Angelo (PV) apresentou nesta terça-feira (1) um projeto de lei para proibir a exigência do passaporte sanitário. De acordo com o parlamentar, que é policial e nas redes sociais defende Jair Bolsonaro, a exigência de comprovante de vacinação torna as pessoas não imunizadas “vítimas de discriminação”.

O município passou a exigir a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a espaços, públicos e privados, de uso coletivo. O prefeito Filippi (PT) baixou o decreto na última semana (leia a íntegra na Revista Forum).

