Vereadora Benny Briolly relata ameaça: 'Vou te matar do jeito que matamos Marielle'

247 - Após ser eleita a primeira mulher trans na Câmara de Vereadores de Niterói (RJ), cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, Benny Briolly (PSOL) voltou a receber ameaças de morte. O caso será novamente registrado na delegacia, informou a parlamentar que vai assumir ano que vem uma cadeira na Casa. A informação é do portal UOL.

"Não adianta avisar a polícia ou andar com seguranças. Nada no mundo vai me impedir de te matar. Vou te matar do mesmo jeito que meu grupo matou a Marielle! Pois é. Nós matamos a Marielle", diz uma mensagem anônima enviada ontem por e-mail para Benny.

A agressão contra Benny soma-se a outras disparadas contra outros parlamentares. A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), as vereadoras Carol Dartora e Duda Salabert também denunciaram que estão sendo vítimas de ameaças.

As mensagens disparadas contra os parlamentares possuem semelhança e há suspeita de que os ataques sejam orquestrados por um grupo neonazista.

