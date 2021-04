Vereadora Dandara do PT de Uberlândia sofre novo ataque racista

Durante audiência pública transmitida ao vivo no canal institucional da TV Câmara de Uberlândia no Youtube, vereadora Dandara voltou a sofrer ataques racistas como os que sofrera em 2017 edit

247 - A vereadora Dandara Tonantzin (PT), da Câmara Municipal de Uberlândia, sofreu injúrias raciais na audiência sobre militarização das escolas públicas, transmitida ao vivo no canal institucional da TV Câmara de Uberlândia no Youtube no início de abril. Em ação articulada, racistas lançaram ofensas sobre a vereadora, relembrando a agressão racista que a vereadora sofreu em 2017, quando em uma formatura de engenharia lhe arrancaram o turbante. Nos comentários, um perfil contrário à opinião de Dandara escreveu: “#Foraturbante”, “o turbante te impede de pensar”, entre outras ofensas.

O turbante surgiu ao longo dos últimos 30 anos para o movimento negro como um resgate da cultura e da estética preta. Simboliza, politicamente, a resistência cultural dos descendentes dos africanos escravizados em seus costumes originais. Como forma de valorização da história, cultura e estética africana e afro-brasileira, o uso do turbante é uma maneira de empoderar as mulheres negras e apresentar outras belezas que não as que a moda impõe como ideal. Por isso, ao longo dos anos, o uso do turbante tem sido alvo preferencial de ataques racistas.

A assessoria do gabinete entrou com uma denúncia contra o perfil racista, entrando também com uma ação de quebra de sigilo do perfil de Angélica Bonfim no canal do Youtube. Natália Almeida, assessora jurídica da vereadora, afirmou que esta semana será feito o inquérito contra os crimes de racismo e injúria racial. “Dandara ter vindo da periferia, ser negra e acadêmica por cotas incomoda o sistema racista. Entrarmos com esta denúncia significa que ela não irá recuar ou silenciar diante das violências”.

A assessora sublinhou que quando a ofensa se dirige à uma parlamentar em canal institucional e ao símbolo da negritude, o turbante, essa violência racista não é individual, mas sim um crime contra as mulheres negras que ousam ocupar os espaços de poder.

Na mesma semana em que era registrado o boletim de ocorrência, um rapaz negro em Uberaba, funcionário em uma farmácia, foi vítima de injúria racial com comentários preconceituosos sobre seu cabelo crespo

