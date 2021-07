Vereadora Dandara registra ocorrência após comentários racistas de seguidores em vídeo publicado nas redes

247 - A vereadora de Uberlândia, Dandara Tonantzin (PT), registrou boletim de ocorrência nesta quarta-feira (7) alegando crime de racismo. Segundo a parlamentar, seguidores do vereador Cristiano Caporezzo (Patriota) realizaram ataques à honra dela, religião e raça por meio de comentários em um vídeo publicado por ele em uma rede social. A informação é do portal G1.

De acordo com a vereadora, a assessoria começou a monitorar as redes sociais de Caporezzo após publicação de um vídeo contra as opiniões dela. Conforme Dandara, um dos comentários registrados foi feito por uma consultora imobiliária e dizia “tenho preguiça desse povo encardido”, configurando crime de racismo.

“Ontem [terça-feira], no plenário, eu e o vereador Caporezzo discordamos, como nós discordamos em todas as posições. Mas eu prefiro fazer o debate pautado no respeito, na política. Esse é o espírito da democracia. Mas ele preferiu cortar trechos da minha fala, de forma descontextualizada, e levar para as redes sociais. Teria tudo para ser mais um espaço de debate democrático, mas infelizmente alguns seguidores se sentiram no direito de ofender, de discriminar”, afirmou a parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais.

Outro comentário registrado pela equipe da vereadora foi de um contrabaixista que escreveu “quem votou nisso aí???? Socorro... ainda analfabeta?...Mãe de santo??Macumbeira?? O que é isso aí? Cigana?? Não sabia que tinha isso na Câmara. coisas de petebas.. pqp”.

Os dois comentários foram curtidos pelo perfil de Caporezzo.

A vereadora também afirmou que após o registro da ocorrência na Polícia Militar (PM) fez uma representação na Polícia Civil, que procurou uma das suspeitas, mas ela não foi encontrada.

Veja a denúncia de Dandara:

