Vereadora de BH é intimidada por vereador bolsonarista após ato que cobrou justiça por Moïse

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - “Mulher estranha viu”, “é menine ou menina? Todes ou todas? Vai tomar nas tabacas bando de vagabundos (a)”, “galera denuncia a conta dessa analfabeta”. Esses foram alguns comentários recebidos pela vereadora de Belo Horizonte Iza Lourença (Psol), desde o último domingo (6), em sua rede social.

Os ataques aconteceram em uma postagem feita por Iza, no último sábado (5), em que ela e outras pessoas apareciam em uma manifestação na capital mineira. O protesto, que também aconteceu no sábado, reivindicava justiça pela morte do congolês Moïse Kabagambe, assassinado no Rio de Janeiro.

Após isso, a vereadora afirmou ter começado a receber mensagens de pessoas que teriam sido convocadas por Nikolas Ferreira (PRTB), seu colega do Legislativo municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Mais uma vez o vereador bolsonarista Nikolas Ferreira convoca seus seguidores a iniciar uma série de ataques e ameaças contra mim nas redes sociais. Motivo? Participei do ato por justiça por Moïse”, denunciou.

No domingo, Nikolas postou um vídeo em suas redes sociais no qual afirma que o assassinato de Moïse não foi um caso de racismo. Nas palavras dele, o caso “foi simplesmente Brasil”.

Em sequência, o vereador mostra imagens de uma foto sua sendo queimada durante a manifestação. No mesmo vídeo, Nikolas associou o fato com a presença de Iza e a acusou de ter participado do ato que queimou sua foto. “Na internet fica falando que o amor vai vencer o ódio. Tá transbordando de amor mesmo. Tô vendo. Queimando foto minha e comentando ‘justiça’”, ironizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, Iza Lourença explicou que não estava presente no momento em que a foto de Nikolas foi queimada, que não publicou a imagem e que, quando comentou a postagem, não tinha ciência da presença da foto do vereador.

“Após a manifestação, curti e comentei algumas imagens compartilhadas do ato nas redes. Entre elas, uma postagem com 10 fotos, sendo que a quinta era uma imagem do vereador Nikolas pegando fogo. Não estava presente nesse momento da manifestação, não queimei foto alguma, não publiquei esta imagem e nem mesmo notei, quando comentei, que a imagem do vereador estava entre as fotos da publicação”, declarou.

Cortina de fumaça

Em um outro vídeo, publicado em seu canal do YouTube, Nikolas afirma que acionou a corregedoria da Câmara Municipal de Belo Horizonte e que almeja a cassação do mandato da vereadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Iza, a estratégia do vereador é confundir os membros da Câmara e a população, em ano eleitoral. “Temos convicção de que o pedido será arquivado, já que não tem qualquer validade jurídica ou lastro na realidade”, declarou em nota.

Postura de vereador reforça o racismo

Iza Lourença afirmou ainda que não é a primeira vez que o vereador tenta intimidar sua atuação na Câmara Municipal de BH. “Por vezes, [ele] se refere a mim como ‘analfabeta’, em nítida tentativa de intimidar minha atuação parlamentar, aproveitando qualquer oportunidade de manipular os fatos e desviar a atenção do que realmente importa: a luta contra o racismo e a desigualdade no país”, explicou.

Iza é graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Solidariedade

Durante os últimos dias, a vereadora do Psol tem recebido mensagens de apoio e solidariedade nas redes sociais.

No Twitter, a vereadora de Contagem, na Região Metropolitana de BH, Moara Saboia (PT) afirmou que “é assim que bolsonaristas agem, dissiminando fake news”.

Toda nossa solidariedade à Vereadora do PSOL em BH @Izalourenca pelos ataques sofridos após manifestação simbólica contra o racismo e por pedir #justicaparaMoise. É assim que bolsonaristas agem, dissiminando fake News. #ForçaIza #naonoscalarao pic.twitter.com/Uy81nvjXKW — Moara Saboia (@moarasaboia) February 8, 2022