Vereadora trans é sequestrada no Espírito Santo

247 - A vereadora trans Lari Bortolote Marcon (Republicanos), conhecida como Lari Camponesa, foi resgatada pela Polícia Civil do Espírito Santo na noite da segunda-feira (22). De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, ela havia sido sequestrada na manhã do mesmo dia em um sítio da família, no município de Rio Novo do Sul, a 114 quilômetros da capital. A informação do resgate foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB).

Ainda segundo a reportagem, as investigações sobre o sequestro foram realizadas pela Delegacia Especializada de Antissequestro em conjunto com a Superintendência de Polícia Regional Sul. Segundo a advogada Fayda Belo, amiga da família e especialista em crimes de gênero e feminicídios no estado, disse que “Lari estava no sítio com o pai e outro familiar quando o local foi invadido por homens armados. Todos foram amarrados, mas apenas ela foi colocada em um carro pelos criminosos e levada para local desconhecido”.

Ao saber do resgate da parlamentar, Fayda comemorou o resultado das investigações. "A polícia acabou de encontrar a Larissa e com vida. Ela está viva", disse.

