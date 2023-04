Vereadores de SP aprovam protocolo contra violência sexual em casas noturnas

Apoie o 247

ICL

247 - A Câmara Municipal de São Paulo aprovou por unanimidade desta quarta-feira (12) um projeto de lei que estabelece um protocolo de proteção às vítimas de violência sexual em bares e casas noturnas da cidade.

A base para o projeto batizado de "Não se Cale" foi inspirada em uma lei de Barcelona, ​​na Espanha, utilizada no caso do jogador Daniel Alves , preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que vai sancionar a proposta integralmente.

De acordo com reportagem da Folha, o protocolo cria diretrizes para estabelecimentos lidarem com casos de abuso contra mulheres , com a prestação de acolhimento às vítimas, além do fornecimento de informações e imagens para o denunciante e comunicação imediata à autoridade policial, caso solicitado.

O protocolo "Não se cale" foi apresentado à Câmara pelo coletivo obrigatório Bancada Feminista (PSOL) e teve coautoria dos vereadores Thammy Miranda (PL), Janaína Lima (MDB) e Luna Zarattini (PT), e do ex-vereador Daniel Annenberg ( PSB).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.