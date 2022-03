'Vergonhoso', diz presidente da Frente Parlamentar Evangélica sobre fotos de Milton Ribeiro em bíblias

Apoie o 247

247 - O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), criticou Milton Ribeiro após a informação de que bíblias com fotografias do ex-ministro da Educação e outros dois pastores foram distribuídas em um evento organizado pelo MEC no município de Salinópolis (PA), em julho do ano passado.

"É vergonhoso ver um pastor misturar o sagrado com o profano. Nós evangélicos não aceitamos mistura da igreja com o Estado. Essa atitude é totalmente reprovada, a Igreja é muito maior do que a política", disse o parlamentar em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Ribeiro deixou o cargo nesta segunda-feira (28). O ex-ministro é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) após admitir a existência de uma espécie de gabinete paralelo no MEC.

Segundo ele, na liberação de verba para ações na educação, o governo Bolsonaro prioriza prefeituras que tenham pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

