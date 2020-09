“Veterano da corrupção”, diz PGR em denúncia contra Pastor Everaldo

No âmbito do inquérito que apura a atuação de uma organização criminosa no Rio, a PGR afirmou que o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, é um "veterano da corrupção". Em depoimento, o empresário Edson Torres falou sobre a influência do dirigente desde os anos 1990 no estado edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, é um "veterano da corrupção". A PGR fez a avaliação em denúncia apresentada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o dirigente.

Em depoimento, o empresário Edson Torres falou sobre a influência do presidente do PSC desde os anos 1990 sobre a companhia de águas do Rio, a Cedae. O relato foi publicado pela coluna Radar.

O empresário disse que o pastor usa a empresa pública "como instrumento próprio para exercício de poder, loteamento de cargos e uso do orçamento em benefício próprio desde a década de 90, ao lado de Eduardo Cunha".

As investigações sobre um esquema de corrupção no governo do Rio apontaram que a organização criminosa foi dividida em três eixos: os braços liderados pelo pastor Everaldo; pelo empresário Mário Peixoto; e pelo empresário da área de ensino José Carlos de Melo. No dia 28 de agosto, o STJ determinou nesta sexta-feira (28) o afastamento de Witzel do cargo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.