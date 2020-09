Vice de Russomanno assinou manifesto contra Bolsonaro

247 - Ex-presidente da OAB-SP e vice na chapa de Celso Russomanno (Republicanos) para a Prefeitura de São Paulo Marcos da Costa (PTB) assinou o manifesto “BASTA!” contra Jair Bolsonaro, segundo Marlos Ápyus no BR Político. Russomanno quer Bolsonaro como aliado para ganhar a eleição.

O manifesto foi assinado por mais de 600 juristas e advogados. Eles defendiam que o povo e as instituições não podiam "continuar a ser agredidos por alguém que, ungido democraticamente ao cargo de presidente da República, exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para arruinar com os alicerces de nosso sistema democrático".

