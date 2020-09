Vice de Tatto: "Se alguém acha que vamos atacar Boulos, perca a esperança"

247 - Escolhido na semana passada como vice de Jilmar Tatto (PT) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou que o partido não vai atacar o concorrente Guilherme Boulos (PSOL).

"Não vai ser nós contra o Boulos. Esquece isso", disse, em entrevista ao portal Uol na última sexta-feira (18). "Se alguém acha que vamos disputar com o Boulos, atacar o Boulos de alguma maneira, perca a esperança. Não vai ser nós contra o Boulos. Esquece isso", acrescentou.

De acordo com pesquisa feita pelo instituto Ibope e divulgada neste domingo (20), o deputado federal e apresentador de televisão Celso Russomanno (Republicanos) tem 24% das intenções de voto. Em segundo lugar está o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), com 18%, seguido por Boulos, com 8%, e Marcio França (PSB), com 6%.

O parlamentar afirmou que pesa a favor de Boulos a candidatura presidencial do ativista em 2018. "Para as pessoas que acompanharam a eleição de 2018... Aliás, antes disso. No momento que se deu o golpe contra a Dilma [Rousseff], [houve] o papel do Boulos contra o golpe. Depois disso, o Boulos [se posicionou] contra a prisão do [ex-presidente] Lula. Aquilo foi muito importante e impressionou muito bem aos petistas", disse.

"Eu mesmo tenho uma simpatia grande pelo Boulos. Mas eu acho que nós temos um partido que tem mais condição de disputar essa eleição do que o PSOL".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.