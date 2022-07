Vice-prefeito de cidade de MG é preso em flagrante acusado de importunação sexual

Apoie o 247

247 - O vice-prefeito de Mateus Leme (MG), Anderson Wester de Sousa, conhecido como 'Andinho', foi preso em flagrante nesta quinta-feira (21), acusado de importunação sexual contra uma colega de trabalho. A informação é do portal G1.

Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), Anderson deu "dois tapas na bunda" da mulher de 44 anos enquanto ela desempenhava seu trabalho na manhã de quinta. Ela também ressaltou que o vice-prefeito há muito tempo a deixava desconfortável com tais tipos de "brincadeiras."

Duas funcionárias que estiveram no local no momento do ato foram ouvidas como testemunhas. Ambas afirmaram não enxergar maldade nas atitudes de Anderson no dia a dia, inclusive no caso em questão. À PM, o vice-prefeito afirmou ser homossexual e disse que sempre trata sua equipe com carinho e respeito. Os tapas, segundo ele, foram uma brincadeira em forma de cumprimento.

De acordo com a Polícia Civil, foi ratificada a prisão em flagrante do suspeito, que ficou à disposição da justiça. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), por sua vez, disse que até as 10h47 Anderson não havia dado entrada no sistema prisional. Em nota, a Prefeitura de Mateus Leme afirmou que o acusado está trabalhando normalmente nesta sexta-feira (22) e complementou: "Os fatos estão em apuração e as providências legais cabem ao Judiciário".

