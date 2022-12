Vice-prefeito de Sumaré viraliza após ser flagrado distribuindo cachaça para moradores em situação de rua (vídeo)

Henrique do Paraíso (Republicanos), distribuiu garrafas de cachaça para moradores edit

247 - Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que o vice-prefeito de Sumaré (SP), Henrique do Paraíso (Republicanos), distribui garrafas de cachaça para moradores que ele chama de "amigos e vizinhos" no bairro Casarão.

A ação foi alvo de críticas de parte dos internautas. As imagens mostram também que o vice-prefeito entregou calendários para as pessoas que estavam próximas durante a gravação.

Em nota, de acordo com o G1, Henrique do Paraíso alegou que o gesto não foi uma ação institucional.

"Eu comprei sem maldade alguma e acabou gerando essa polêmica. Não foi uma ação institucional, foi uma particularidade entre vizinhos", explicou.

No entanto, as imagens indicam que as pessoas estão em situação de rua, como postou Eduardo Suplicy.

"Chocante ver o vice-prefeito de Sumaré (SP), Henrique do Paraíso do Republicanos, distribuindo garrafas de cachaça para moradores em situação de rua que parecem ser dependentes químicos. É lamentável. Ele deveria trabalhar por políticas públicas que protejam essa população", disse.





